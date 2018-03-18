Украина завоевала "золото" в смешанной эстафете лыжной гонки Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В заключительный день соревнований 12-х зимних Паралмпийських игр в Пхенчхан Украина пополнила копилку наградой высшей пробы, передает УНН.
“Желто-голубые” в составе Юрия Уткина, Людмилы Ляшенко, Юлии Батенковой-Бауман и Оксаны Шишков выиграли смешанную лыжную эстафету со временем 24: 31,9 мин. Серебряный комплект наград в активе Канады +50 с. Германия стала третьей +53,4 с.
Отметим, что в целом участвовали в гонке 13-ть смешанных команд.
Заметим, что для Украины на Играх в Пхенчхан среди паралимпийцев выиграно уже 7 “золотых”, 7 “серебряных” и 8 бронзовых медалей.
Добавим также, международные зимние спортивные соревнования среди спортсменов с инвалидностью были впервые проведены в 1976 году в городе Орнсколддсвик (Швеция). 250 спортсменов из 14 стран участвовали в первых зимних Паралимпийских играх.