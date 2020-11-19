Украина в ООН: с начала оккупации Крым покинули около 45 тыс. человек

"С февраля 2014 года Крым оккупирован Россией, временно и незаконно. Россия уже была признана государством-оккупантом. Ее так называемые "органы" и "должностные лица" в Крыму являются нелегитимными и к ним применяется определение "оккупационная власть Российской Федерации", - сказал Кислица.

По его словам, проект резолюции отмечает, что люди на оккупированной территории оказались в безнадежной ситуации. Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки превратились в ежедневную реальность в Крыму.

"Около 100 граждан Украины продолжают незаконно содержаться по политически мотивированным обвинениям... Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове. Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч людей уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН.