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Украина в ООН: с начала оккупации Крым покинули около 45 тыс. человек

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. С начала оккупации Россией украинского Крыма, полуостров покинуло около 45 тыс. человек, а те, кто остался, подвергаются системным притеснениям со стороны оккупантов. Об этом сказал в своем выступлении Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время представления проекта резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республци Крым и городе Севастополь, Украина" в Третьем комитете ГА ООН, передает УНН.

"С февраля 2014 года Крым оккупирован Россией, временно и незаконно. Россия уже была признана государством-оккупантом. Ее так называемые "органы" и "должностные лица" в Крыму являются нелегитимными и к ним применяется определение "оккупационная власть Российской Федерации", - сказал Кислица.

По его словам, проект резолюции отмечает, что люди на оккупированной территории оказались в безнадежной ситуации. Системные репрессии, выборочные задержания, преследования, внесудебные казни и пытки превратились в ежедневную реальность в Крыму.

"Около 100 граждан Украины продолжают незаконно содержаться по политически мотивированным обвинениям... Россия продолжает запугивать крымскотатарских мусульман и почти окончательно уничтожила Православную Церковь Украины на оккупированном полуострове. Все это является лишь частью мрачной картины, что когда-то было гостеприимным украинским полуостровом. По подсчетам, 45 тысяч людей уже покинули Крым, а государство-оккупант перемещает в Крым собственное население вопреки Женевским конвенциям и протоколам", - подчеркнул дипломат.

Напомним, 18 ноября усиленный проект резолюции по правам человека на территории временно оккупированного Крыма прошел голосования в третьем комитете Генассамблеи ООН.

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