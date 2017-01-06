Украина в прошлом году увеличила доход от экспорта электроэнергии до 152 млн долл. - ГФС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 января. УНН. В течение 2016 года Украина экспортировала электроэнергии на общую сумму 152,063 млн долл., что больше предыдущего года на 1,3%. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы, передает УНН.
Согласно данным ГФС, Украина в течение прошлого года экспортировала электроэнергии в Венгрию – на 119,3 млн долл., Польшу – на 32,39 млн долл., Молдову – на 347 тыс. долл. и в другие страны – на 7 тыс. долл.
Напомним, в 2015 году было экспортировано всего электроэнергии на общую сумму 150,057 млн долл. США.