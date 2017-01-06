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Україна торік збільшила дохід від експорту електроенергії до 152 млн дол. – ДФС

Україна торік збільшила дохід від експорту електроенергії до 152 млн дол. – ДФС

Київ • УНН

 • 9347 перегляди

КИЇВ. 6 січня. УНН. Протягом 2016 року Україна експортувала електроенергію на загальну суму 152,063 млн дол., що більше від попереднього року на 1,3%. Про це йдеться в офіційних даних Державної фіскальної служби, передає УНН.

Згідно із даними ДФС, Україна протягом минулого року експортувала електроенергії до Угорщини – на 119,3 млн дол., Польщі – на 32,39 млн дол., Молдови – на 347 тис. дол. та до інших країн – на 7 тис. дол.

Нагадаємо, у 2015 році було експортовано загалом електроенергії на загальну суму 150,057 млн дол. США.

Українські Національні Новини

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