Україна торік збільшила дохід від експорту електроенергії до 152 млн дол. – ДФС

Згідно із даними ДФС, Україна протягом минулого року експортувала електроенергії до Угорщини – на 119,3 млн дол., Польщі – на 32,39 млн дол., Молдови – на 347 тис. дол. та до інших країн – на 7 тис. дол.

Нагадаємо, у 2015 році було експортовано загалом електроенергії на загальну суму 150,057 млн дол. США.