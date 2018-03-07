Украина и Литва надеются на презентацию "плана Маршалла" во время саммита G7
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Парламентарии и чиновники Украины и Литвы надеются, что финансовый план для экономического развития и поддержки реформ в Украине будет представлен лидерами стран Большой семерки во время летнего саммита G7. Об этом сказал бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс во время встречи с главой Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВР.
Со слов Андриюса Кубилюса, Европейский план для Украины - вполне реальный и может быть уже совсем скоро реализован.
"Парламентарии и чиновники Украины и Литвы прилагают все усилия, чтобы этот план был представлен и обсужден лидерами стран Большой семерки уже во время очередного саммита G7 летом 2018 года", - отметил экс-премьер Литвы.
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В свою очередь, председатель украинского парламента Андрей Парубий рассказал об инициативе создания Межпарламентской ассамблеи Украины, Молдовы и Грузии.
По мнению председателя Верховной Рады, представители парламентов других стран Балто-Черноморского пояса, в том числе и Литвы, должны стать активными наблюдателями в этой Ассамблеи.