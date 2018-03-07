Україна та Литва сподіваються на презентацію “плану Маршала” під час саміту G7
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Парламентарі та урядовці України та Литви сподіваються, що фінансовий план для економічного розвитку і підтримки реформ в Україні буде презентований лідерами країн Великої сімки під час літнього саміту G7. Про це сказав колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс під час зустрічі з головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВР.
За слова Андріюса Кубілюса, Європейський план для України — цілком реальний і може бути вже зовсім скоро реалізований.
“Парламентарі та урядовці України та Литви докладають всіх зусиль, щоб цей план був презентований і обговорений лідерами країн Великої сімки вже під час чергового саміту G7 влітку 2018 року”, — зазначив екс-прем’єр Литви.
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У свою чергу, голова українського парламенту Андрій Парубій розповів про ініціативу створення Міжпарламентської асамблеї України, Молдови та Грузії.
На думку голови Верховної Ради, представники парламентів інших країн Балто- Чорноморського поясу, зокрема і Литви, повинні стати активними спостерігачами у цій Асамблеї.