Украина стала "убежищем" для российских азартных игр
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Российские онлайн-казино администрируют из Украины. К такому выводу пришли украинские правоохранители, расследуя соответствующее уголовное производство, сообщает УНН со ссылкой на Единый реестр судебных решений.
Там в частности говорится, что в 2014 году украинцы совместно с гражданами РФ разработали необходимое программное обеспечение — электронные игры и симуляторы, и предоставили техническую поддержку по меньшей мере пяти веб-ресурсам, которые предоставляют игорные услуги. Игорный контент распространяется в России, однако администрируется из Украины, убеждены следователи Национальной полиции.
О каком именно онлайн-казино говорится в уголовном производстве пока неизвестно. В то же время, напомним, что УНН недавно обнаружил в Украине онлайн-казино “Космолот”, которое открыто предлагало людям виртуальные игры на деньги и было связано с РФ.
После разоблачения и огласки в СМИ ссылка на онлайн-казино “Космолот” стала неактивной. Теперь всех желающих сыграть в азартные игры перенаправляют на “зеркальный” сайт “Космолота”, принадлежащий оператору государственных лотерей “УНЛ”, но там уже вроде нет азартных игр — есть электронные лотереи, которые по странному стечению обстоятельств имеют те же названия, что и азартные игры на сайте казино. Подробно о связи онлайн-казино и оператора лотерей “УНЛ” читайте здесь.
Также вероятно, что украинцы и россияне создали и управляют из Киева онлайн-казино “Azino777”. Об этом, среди прочего, говорится в расследовании издания The Bell.
Журналисты выяснили, что киевская полиция расследует уголовное дело о создании и управлении “Azino777”. Подозреваемым по делу проходит 33-летний айтишник из российских Набережных Челнов Альберт Валиахметов. По версии следствия, часть работы по управлению казино ведется именно из Украины. Сообщается, что работу казино администрировала созданная Валиахметовым в 2014 году украинская фирма “Роял Гейм”.
Напомним, азартные игры запрещены в Украине с 2009 года. Но по факту, ограничения действуют только на бумаге. Украинцы имеют свободный доступ как к реальным, так и к виртуальным игровым автоматам.