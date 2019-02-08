Україна стала "притулком" для російських азартних ігор

Там зокрема зазначено, що у 2014 році українці спільно із громадянами РФ розробили необхідне програмне забезпечення – електронні ігри та симулятори, та надали технічну підтримку щонайменше п'ятьом вебресурсам, які надають гральні послуги. Гральний контент поширюється в Росії, однак адмініструється з України, переконані слідчі Національної поліції.

Про яке саме онлайн-казино йдеться в кримінальному провадженні поки невідомо. Водночас, нагадаємо, що УНН не так давно виявив в Україні онлайн-казино “Космолот”, яке відкрито пропонувало людям віртуальні ігри на гроші і було пов’язано з РФ.

Після викриття та розголосу у ЗМІ посилання на онлайн - казино “Космолот” стало неактивним. Тепер усіх охочих зіграти в азартні ігри перенаправляють на “дзеркальний” сайт “Космолоту”, який належить оператору державних лотерей “УНЛ”, але там вже начебто немає азартних ігор – є електроні лотереї, які за дивним збігом обставин мають ті сами назви, що й азартні ігри на сайті казино. Детально про зв’язок онлайн-казино та оператора лотерей “УНЛ” читайте тут.

Також ймовірно, що українці та росіяни створили та управляють із Києва онлайн-казином "Azino777". Про це, серед іншого, йдеться у розслідуванні видання The Bell.

Журналісти з’ясували, що київська поліція розслідує кримінальну справу про створення та управління "Azino777". Підозрюваним у справі проходить 33-річний айтішник з російських Набережних Челнів Альберт Валіахметов. За версією слідства, частина роботи з управління казино ведеться саме з України. Повідомляється, що роботу казино адмініструвала створена Валіахметовим у 2014 році українська фірма "Роял Гейм".

Нагадаємо, азартні ігри заборонені в Україні з 2009 року. Але по факту, обмеження діють лише на папері. Українці мають вільний доступ як до реальних, так і до віртуальних ігрових автоматів.