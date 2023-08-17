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Украина рассчитывает на поддержку ВТО в восстановлении украинского агроэкспорта - премьер

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. Украина рассчитывает на поддержку Всемирной торговой организации в восстановлении украинского аграрного экспорта, сообщает УНН с ссылкой на Телеграмм-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Цитата

"Сказал это во время встречи с директором ВТО Нгози Оконджо-Ивеалой, которая посетила Киев. Поблагодарил ВТО за политическую поддержку и за помощь в преодолении вызовов, которые генерирует россия, провоцируя мировой продовольственный кризис», - говорится в сообщении главы правительства.

Также, по сообщению, Денис Шмигаль во время встречи призвал главу ВТО «усилить международное давление для возобновления зерновой инициативы».

Напомним

Члены общественного союза Всеукраинский аграрный форум ранее обратились с письмом к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, в котором просят принять меры по полноценному возобновлению поставок украинской сельскохозяйственной продукции, прежде всего на рынки ЕС.

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Представители украинского АПК озабочены инициативами отдельных государств-членов ЕС и Европейской комиссии, несущих в себе опасность уничтожения украинского аграрного сектора экономики. В частности, они обеспокоены фактами, свидетельствующими о невыполнении ст. 35 Соглашения.

Эта статья говорит о том, что ни одна сторона Соглашения не должна вводить какие-либо запреты или ограничения по импорту любого товара другой стороны. Однако, убеждены аграрии, практика ограничений, в частности по ввозу на территорию ряда стран-членов ЕС украинского зерна, нарушает положения Соглашения и дискриминационна в отношении Украины.

По этому поводу президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии отметил, что, по его мнению, Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния не могут конкурировать с Украиной в агропромышленном комплексе, а блокированием украинского экспорта противоречат позиции Еврокомиссии и Европарламента.

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