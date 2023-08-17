Україна розраховує на підтримку СОТ у відновленні українського агроекспорту - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Україна розраховує на підтримку Світової організації торгівлі у відновленні українського аграрного експорту, повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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"Наголосив на цьому під час зустрічі з директоркою СОТ Нгозі Оконджо-Івеалою, яка відвідала Київ. Подякував СОТ за політичну підтримку та за допомогу в подоланні викликів, які генерує росія, провокуючи світову продовольчу кризу», - йдеться у дописі очільника уряду.
Також, за повідомленням, Денис Шмигаль під час зустрічі закликав очільницю СОТ «посилити міжнародний тиск для відновлення зернової ініціативи».
Нагадаємо
Члени громадської спілки “Всеукраїнський аграрний форум” раніше звернулися з листом до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, у якому просять вжити заходів щодо повноцінного відновлення постачання української сільськогосподарської продукції, передусім на ринки ЄС.
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Представники українського АПК стурбовані ініціативами окремих держав-членів ЄС та Європейської комісії, які несуть в собі небезпеку знищення українського аграрного сектору економіки. Зокрема, вони занепокоєні фактами, які свідчать про невиконання ст. 35 Угоди.
Ця стаття говорить про те, що жодна сторона Угоди не повинна запроваджувати будь-які заборони чи обмеження щодо імпорту будь-якого товару іншої сторони. Однак, переконані аграрії, практика обмежень, зокрема щодо ввезення на територію низки країн-членів ЄС українського зерна, порушує положення Угоди та є дискримінаційною щодо України.
З цього приводу президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко в коментарі УНН зазначив, що, на його думку, Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія не можуть конкурувати з Україною у агропромисловому комплексі, а блокуванням українського експорту суперечать позиції Єврокомісії та Європарламенту.