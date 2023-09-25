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Украина рассчитывает на поддержку Франции в создании условий для обеспечения ядерной безопасности - Минэнерго

Украина рассчитывает на поддержку Франции в создании условий для обеспечения ядерной безопасности - Минэнерго

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным администратором Комиссии по атомной энергии Франции Франсуа Жаком. Одной из тем обсуждения было создание условия для обеспечения ядерной безопасности в Украине при поддержке Франции. Об этом пишет УНН со ссылкой на энергетическое ведомство.

Детали 

Стороны встретились в рамках 67-й Генеральной конференции МАГАТЭ, проходящей в Вене.

Герман Галущенко поблагодарил Францию за сопредседательство в рабочей группе «Президентская Формула мира: радиационная и ядерная безопасность». Украина инициирует разработку на основе Формулы мира Президента Владимира Зеленского Концепции, которая позволит обеспечить реальные механизмы соблюдения государствами правил ядерной и радиационной безопасности, а также будет способствовать дальнейшему развитию ядерной отрасли. Глава Минэнерго подчеркнул, что Франция имеет очень развитую атомную отрасль и является одним из мировых лидеров ядерной энергетики, поэтому позиция страны в этом вопросе является весьма важной.

Франсуа Жак в свою очередь заверил, что Франция будет продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии, в частности на энергетическом фронте.

Дополнение

Глава Минэнерго также поблагодарил Францию за помощь украинскому энергетическому сектору, которая имела важное значение прошлой зимой, в условиях постоянных обстрелов врагом энергетической инфраструктуры. Герман Галущенко отметил, что обесточивание стратегических объектов, которое происходит в результате российских атак, является прямой угрозой не только украинской, но и мировой безопасности.

В частности, в результате вражеских действий только Запорожская АЭС уже семь раз оказывалась в блэкауте и питание систем безопасности станции обеспечивалось дизель-генераторами. Такие действия россиян представляют прямую угрозу ядерной и радиационной безопасности континента: «россия разрушает все, чего достигла атомная энергетика», - подчеркнул министр.

Президент НАЭК «Энергоатом» Петр Котин, который также принял участие во встрече, проинформировал французскую сторону о текущей ситуации на ЗАЭС, которая, по его словам, становится все хуже и требует немедленной реакции мирового сообщества. Глава «Энергоатома» отметил, что чтобы не допустить аварии на ЗАЭС, цивилизованный мир должен заставить россиян выполнять основополагающие 7 принципов ядерной и радиационной безопасности и покинуть украинскую станцию.

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