Украина заняла первое место в рейтинге коррупции в бизнесе - исследование

Отмечается, что исследование охватывает 41 страну. Как говорится в выводах, 51% всех респондентов считают, что коррупция широко распространена в бизнесе своей страны, 77% членов совета директоров или руководителей высшего звена отметили, что такое неэтичное поведение можно оправдать желанием спасти бизнес.

Украина возглавила этот рейтинг, поскольку 88% респондентов ответили положительно на вопрос, сталкиваются ли они с коррупцией в бизнесе. При этом два года назад аналогичное исследование показало 80%.

По Украине в рейтинге по охвату коррупции в бизнесе идут Кипр, Греция, Словакия и Хорватия. Замыкают список Финляндия, Норвегия и Дания.

Как говорится в сообщении EY, для указанного исследования в период с ноября 2016 по январь 2017 года в 41 стране EMEIA было проведено 4100 интервью. Интервью складывались как из личных встреч, так и онлайн-интервью на местных языках на анонимной основе, которая охватывает сочетание размеров компаний, рабочих ролей и отраслей.

Как сообщал УНН, В.Гройсман заявил, что Кабинет министров поддерживает антикоррупционную политику, в том числе внутри правительства.