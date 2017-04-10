Україна посіла перше місце у рейтингу корупції в бізнесі - дослідження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Україна посіла перше місце в рейтингу корупції в бізнесі. Про це свідчать дані міжнародного дослідження, проведеного та оприлюдненого Ernst&Young (EY), передає УНН.
Зазначається, що дослідження охоплює 41 країну. Як йдеться у висновках, 51% всіх респондентів вважають, що корупція широко розповсюджена в бізнесі своєї країни, 77% членів ради директорів чи керівників вищої ланки зазначили, що таку неетичну поведінку можна виправдати бажанням врятувати бізнес.
Україна очолила цей рейтинг, оскільки 88% респондентів відповіли позитивно на питання, чи стикаються вони з корупцією в бізнесі. При цьому два роки тому аналогічне дослідження засвідчило 80%.
За Україною в рейтингу за охопленням корупції в бізнесі йдуть Кіпр, Греція, Словаччина і Хорватія. Замикають список Фінляндія, Норвегія і Данія.
Як йдеться в повідомленні EY, для вказаного дослідження в період з листопада 2016 року по січень 2017 року в 41 країні EMEIA було проведено 4100 інтерв’ю. Інтерв’ю складалися як з особистих зустрічей, так і онлайн-інтерв’ю на місцевих мовах на анонімній основі, яка охоплює поєднання розмірів компаній, робочих ролей і галузей.
Як повідомляв УНН, В.Гройсман заявив, що Кабінет міністрів підтримує антикорупційну політику, в тому числі всередині уряду.