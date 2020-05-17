Украина несмотря на пандемию продолжает переговоры с Турцией о ЗСТ - посол
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Украина продолжает переговоры с Турцией о зоне свободной торговли несмотря на мировую пандемию COVID-19. Об этом посол Украины в Анкаре Андрей Сибига заявил в интервью изданию Bloomberg, передает УНН.
"За последние три года объем торговли между двумя странами увеличился, и они хотят продолжать динамику двусторонних отношений в период COVID-19", - сообщил посол.
Отмечается, что переговоры по соглашению о зоне свободной торговли также продолжаются несмотря на пандемию.
"Переговоры по соглашению о зоне свободной торговли также продолжаются несмотря на пандемию... Сейчас стороны обмениваются мнениями по минимизации негативных последствий пандемии в экономике", - добавил дипломат.
Так, по его словам, в 2019 году товарооборот между странами увеличился на 22,3% по сравнению с предыдущим годом и достиг почти 5 млрд долл.
Напомним, Университет Башкент, что в Анкаре, направил партию гуманитарной помощи Украине для борьбы с коронавирусом.