Украина поднялась почти на 20 позиций в Индексе гражданств мира

В рейтинге сравнили качество 168 гражданств мира. Страны разделены на пять групп, и на этот раз Украина попала в третью группу - гражданств "высокого качества". Группа охватывает места от 43-го до 85-го и в нее входят Черногория, Гонконг, Израиль, ОАЭ, Россия, Турция и Грузия.

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Возглавила же рейтинг этот раз Франция. Германия заняла второе место, на третьем оказалась Исландия. Также в первой десятке: Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Швейцария, Ирландия, Австрия.