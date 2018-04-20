Украина поднялась почти на 20 позиций в Индексе гражданств мира
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. По итогам прошлого года Украина поднялась с 99-го на 80-е место в Индексе гражданств мира. Соответствующую информацию можно найти в рейтинге Kochenov Quality of Nationality Index, QNI на сайте международной консалтинговой компании The Henley & Partners, передает УНН.
В рейтинге сравнили качество 168 гражданств мира. Страны разделены на пять групп, и на этот раз Украина попала в третью группу - гражданств "высокого качества". Группа охватывает места от 43-го до 85-го и в нее входят Черногория, Гонконг, Израиль, ОАЭ, Россия, Турция и Грузия.
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Возглавила же рейтинг этот раз Франция. Германия заняла второе место, на третьем оказалась Исландия. Также в первой десятке: Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Швейцария, Ирландия, Австрия.