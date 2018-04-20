Україна піднялася майже на 20 позицій в Індексі громадянств світу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. За підсумками минулого року Україна піднялася з 99-го на 80-те місце в Індексі громадянств світу. Відповідну інформацію можна знайти в рейтинзі Kochenov Quality of Nationality Index, QNI на сайті міжнародної консалтингової компанії The Henley & Partners, передає УНН.
В рейтингу порівняли якість 168 громадянств світу. Країни розподілено на п’ять груп, і цього разу Україна потрапила до третьої групи - громадянств "високої якості". Група охоплює місця від 43-го до 85-го і до неї входять Чорногорія, Гонконг, Ізраїль, ОАЕ, Росія, Туреччина та Грузія.
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Очолила ж рейтинг цього разу Франція. Німеччина, посіла друге місце, на третьому опинилась Ісландія. Також у першій десятці: Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Італія, Швейцарія, Ірландія, Австрія.