Украина обсуждает возможность возвращения из Греции осужденных граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Посол Украины Сергей Шутенко 7 февраля провел встречу с Генеральным прокурором при Верховном суде Греции Ксени Димитриу-Василопулу, во время которой обсудил вопросы обеспечения прав украинских граждан, которые временно или постоянно находятся на территории Греции, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства Украины в Греции.
Отмечается, что особое внимание на встрече было уделено делам украинских граждан, арестованных или уже осужденных в Греции за совершение тех или иных видов преступлений и содержащихся в местах лишения свободы на территории страны пребывания.
Посол Украины обратил внимание на предложение украинской стороны, учитывая большое количество задержанных и осужденных украинских граждан на территории Греции, заключить двустороннее Соглашение о надзоре за условно осужденными или условно освобожденными правонарушителями.
"Ожидается, что согласование положений указанного соглашения греческими компетентными органами состоится в ближайшее время. Согласились, что заключение этого соглашения позволит значительно упростить возвращение этой категории граждан в Украине", - отметили в посольстве.
По информации пресс-службы, во время встречи были также обсуждены вопросы возможности применения в двусторонних отношениях Дополнительного протокола к Конвенции о передаче осужденных лиц от 21.03.1983 года, что также будет способствовать возвращению в Украину граждан, в частности, тех, кто осужден в Греции к длительным срокам заключения за перевозку нелегальных мигрантов.
В рамках развития двустороннего сотрудничества Посол также предложил Димитриу-Василопулу возобновить сотрудничество между Генеральной прокуратурой Украины и Генеральной прокуратурой Греции.
Как сообщал УНН, в прошлом году в Греции по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов задержали 120 граждан Украины, 42 из которых уже осуждены.