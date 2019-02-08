Україна обговорює можливості повернення з Греції засуджених громадян

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. Посол України Сергій Шутенко 7 лютого провів зустріч з Генеральним прокурором при Верховному суді Греції Ксені Дімітріу-Васілопулу, під час якої обговорив питання забезпечення прав українських громадян, які тимчасово або постійно перебувають на території Греції, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби посольства України у Греції.

Зазначається, що окрему увагу на зустрічі було приділено справам українських громадян, заарештованих або вже засуджених в Греції за скоєння тих чи інших видів злочинів та які утримуються у місцях позбавлення волі на території країни перебування.

Посол України звернув увагу на пропозицію української сторони, зважаючи на велику кількість затриманих та засуджених українських громадян на території Греції, укласти двосторонню Угоду про нагляд за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками.

"Очікується, що погодження положень вказаної угоди грецькими компетентними органами відбудеться ближчим часом. Погодились, що укладення цієї угоди дозволить значно спростити повернення цієї категорії громадян в Україну", - зазначили у Посольстві.

За інформацією прес-служби, під час зустрічі було також обговорено питання можливості застосування у двосторонніх відносинах Додаткового протоколу до Конвенції про передачу засуджених осіб від 21.03.1983 року, що також сприятиме поверненню в Україну громадян, зокрема, тих, хто засуджений в Греції до тривалих термінів ув’язнення за перевезення нелегальних мігрантів.

У рамках розвитку двостороннього співробітництва Посол також запропонував Дімітріу-Васілопулу поновити співробітництво між Генеральною прокуратурою України та Генеральною прокуратурою Греції.

Як повідомляв УНН, минулого року в Греції за обвинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів затримали 120 громадян України, 42 з яких уже засуджені.

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