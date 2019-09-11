Украина обсудила с Турцией трансфер технологий производства боеприпасов

Переговоры касались взаимного трансфера технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Эта встреча является продолжением переговоров украинской и турецкой сторон, которые продолжаются в течение 2019 года.

"Сотрудничество с турецкими партнерами имеет целью стимулировать развитие отечественного производства современных средств поражения по стандартам НАТО. Ключевую роль в таком сотрудничестве будут играть научные учреждения и конструкторские бюро предприятий Укроборонпрома", - прокомментировал результаты переговоров Андрей Артюшенко.

Напомним, Абромавичус назвал первоочередные задачи на посту гендиректора Укроборонпрома.