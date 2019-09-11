Украина обсудила с Турцией трансфер технологий производства боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. 10 сентября в рамках международной выставки вооружения и военной техники в сфере обороны и безопасности DSEI 2019 в Лондоне состоялась встреча директора дивизиона высокоточного вооружения и боеприпасов Концерна Андрея Артюшенко с представителями турецкой компании NOTM ltd. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укроборонпром.
Переговоры касались взаимного трансфера технологий производства крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов. Эта встреча является продолжением переговоров украинской и турецкой сторон, которые продолжаются в течение 2019 года.
"Сотрудничество с турецкими партнерами имеет целью стимулировать развитие отечественного производства современных средств поражения по стандартам НАТО. Ключевую роль в таком сотрудничестве будут играть научные учреждения и конструкторские бюро предприятий Укроборонпрома", - прокомментировал результаты переговоров Андрей Артюшенко.
Напомним, Абромавичус назвал первоочередные задачи на посту гендиректора Укроборонпрома.