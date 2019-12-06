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Украина не выполнила два условия для получения макрофина ЕС - Еврокомиссия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 декабря. УНН. Для получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС остаются невыполненными два условия. Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис на Международной конференции по реформам Украины и европейского пути в Латвии, передает корреспондент УНН.

"С 2014 года Украина получила в целом 3,3 млрд евро макрофинансовой помощи. Это дает "двойной дивиденд". Кроме предоставления крайне необходимой финансовой поддержки, политические условия, связанные с этими выплатами, служат катализатором многих реформ. Украина уже выполнила почти сто из этих условий", - сказал Домбровскис.

По его словам, кроме программ макрофинансовой помощи, ЕС и европейские финансовые институты мобилизовали значительные суммы на поддержку Украины - более 14 млрд евро, и до тех пор, пока Украина будет продолжать идти своим нынешним путем реформ, ЕС будет продолжать оказывать такую поддержку.

"Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины находится на верном пути - ее стоимость составляет 1 млрд евро. Я рад сообщить, что достигнут значительный прогресс в выполнении этих условий. Однако остаются невыполненными два условия. Первое - принятие Радой во втором чтении закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Другой вопрос касается осуществления нерешенных вопросов в системе проверки деклараций об активах", - отметил вице-президент ЕК.

Он добавил, что выделение средств также зависит от прогресса в осуществлении программы МВФ.

"Я надеюсь, что соглашение по этому вопросу будет достигнуто в ближайшее время. В этом контексте: мы поддерживаем мнение МВФ о важности независимости центральных банков, обеспечение финансовой стабильности и необходимости минимизации бюджетных расходов на урегулирование несостоятельности банков", - сказал Домбровскис.

Как сообщал УНН, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина должна выполнить программу Международного валютного фонда, выйти из нее и больше не нуждаться в кредиторах последней надежды.

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