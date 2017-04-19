Украина не соблюдает международной Конвенции по правам человека - глава ВСУ

По данным судебной статистики, в 2016 году следователи судьи рассмотрели 50,5 тыс. ходатайств о применении мер, из них 32,3 тыс. - это ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Еще 5,9 тыс. ходатайств касались продления сроков содержания под стражей. В 2015 году с 54,6 тыс. Рассмотренных ходатайств 31,7 тыс. касались содержания под стражей, а 6,8 тыс. - продление сроков содержания под стражей.

"Как видим, в структуре применения мер" пальма первенства "до сих пор принадлежит наиболее строгом из них - содержанию под стражей. К слову, большинство таких ходатайств следователи судьи удовлетворяют. Так, в 2016 году было удовлетворено 53,8%, в 2015 году - 58,8% от общего количества рассмотренных ходатайств. О продлении сроков содержания под стражей статистика еще более показательна: и в 2015 году, и в 2016 году довольно 94,5% таких ходатайств.

Учитывая указанные цифры можно спрогнозировать значительное количество соответствующих ходатайств и в будущем. Поэтому мы должны приложить максимум усилий для выявления причин, приводящих к нарушению статьи 5 Конвенции на национальном уровне, с целью исправления недостатков в правоприменении, ведь этот вопрос продолжает оставаться актуальным в современных условиях", - сказал Я.Романюк.

Председатель Верховного Суда Украины отметил, что устранить недостатки процессуального законодательства имел новый Уголовный процессуальный кодекс Украины, который был принят в 2012 году. Однако ситуация не улучшилась, констатировал Я.Романюк.

"Действительно, его нормы в части, касающейся решения вопросов лишения лица свободы до постановления приговора суда, по сравнению с УПК 1960, значительно более прогрессивные в смысле соответствия стандартам качества закона, наработанным ЕСПЧ, и отображения содержания защиты права на свободу, как его гарантирует статья 5 Конвенции.

В частности, в статье 7 УПК 2012 верховенство права, законность и обеспечения права на свободу и личную неприкосновенность закреплено как общие принципы уголовного производства. Статьи 8 и 9 настоящего Кодекса предусматривают, что принцип верховенства права в уголовном производстве и уголовное процессуальное законодательство Украины применяются с учетом практики Европейского суда по правам человека. С началом практического применения нового УПК 2012 года можно ожидать, что произойдет заметное улучшение ситуации и новое законодательство не даст поводов для установления ЕСПЧ нарушений Украине статьи 5 Конвенции. К сожалению, этого не произошло ", - отметил председатель ВСУ.

Аргументируя свои слова, он привел примеры дел ("Чанев против Украины", "Игнатов против Украины", "Харченко против Украины), которые наглядно констатировали нарушение статьи 5 Конвенции в результате применения нового УПК 2012 года.

"В частности, рассмотрев обстоятельства" дела Игнатова "Суд пришел к выводу, что он не уверен в том, что новое законодательство, в частности КПК 2012 года, является надлежащим, поскольку соответствующие требования относительно предыдущего заключения вызывают беспокойство. Таким образом, ЕСПЧ считает, что лучшим способом решения этого вопроса будет реформирование законодательства и/или практики с целью обеспечить соответствие национального уголовного процесса требованиям статьи 5 Конвенции.

Полностью согласен с таким выводом и считаю, что ключевым моментом обеспечения соблюдения права на свободу и личную неприкосновенность является не сам по себе национальный закон, каким бы идеальным он ни был, а применение национального закона через призму толкования статьи 5 Конвенции, как оно сформировано в практике ЕСПЧ.

Конечно, есть определенные виды нарушений, к которым приводит несовершенство законодательства. В то же время надо признать, что многих нарушений статьи 5 Конвенции государство вполне способна избежать, если органы следствия и прокуратуры, которые обращаются в суд с ходатайством об избрании подозреваемому или обвиняемому меры пресечения, а также следственные судьи и суды в процессе решения таких ходатайств по сути применять принципы и стандарты, наработанные ЕСПЧ. Более того, применять их правильно", - отметил Я. Романюк.

Кроме того, он отметил, что общее правило в практике ЕСПЧ говорит о том, что лицо, обвиняемое в правонарушении, всегда должен находиться на свободе до начала судебного разбирательства его дела, если государство не наведет "соответствующих и достаточных" оснований для содержания этого лица под стражей.

"То есть именно государство в лице следователя или прокурора, которые обращаются с ходатайством в суд, должен доказать необходимость содержания под стражей конкретного лица. Вместо этого суд решает вопрос о том, имеются ли достаточные основания держать лицо под стражей на основе принципа состязательности и должен обязательно исходить из презумпции в пользу свободы.

Поэтому следует помнить, что в каждом конкретном случае одних абстрактных причин для содержания лица под стражей, даже предусмотренных национальным законодательством недостаточно. Следователь или прокурор, обращается с соответствующим ходатайством, должен подкрепить основания фактическими доказательствами, а суд - рассмотреть их, по достоинству оценить в совокупности с другими факторами и обстоятельствами, приведенными стороной защиты ", - резюмировал Я.Романюк.

Напомним, следствие в отношении экс-главы банка "Михайловский" И.Дорошенко продолжается уже 8 месяцев, однако дело так и не передается в суд для выяснения обстоятельств по существу. За это время судебные эксперты успели провести ряд экспертиз, которые опровергают доводы стороны обвинения. В частности, в СМИ опубликованы экспертизы, свидетельствующие о том, что экс-правления банка не наносило ущерб государству и Фонда гарантирования вкладов физлиц, а сам банк "Михайловский" признан неплатежеспособным неправомерно.

Ранее СМИ писали, что экс-председатель правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко оказался в тех же условиях, что и нынешний Генеральный прокурор Юрий Луценко во времена экс-президента Виктора Януковича. По делу "Луценко против Украины" Европейский суд по правам человека пришел к выводу, что задержание в 2010 году нынешнего Генпрокурора было осуществлено в иных целях, чем та, которая предусмотрена пунктом 1 статьи 5 Конвенции и, таким образом, было произвольным и таким, что противоречило положению Конвенции по правам человека.

Учитывая сходство обстоятельств преследования, СМИ допускают, что решение ЕСПЧ "Луценко против Украины" может быть использовано в пользу И.Дорошенко.