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Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 68 млн кубов

Киев • УНН

 • 15312 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 17,824 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".

Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 68 млн кубов

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

В то же время, 16 января из ПХГ Украины отобрано 67,79 млн куб. м газа, тогда как сутками ранее было 56,78 млн куб. м.

При этом в данных за 16 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,69 млн куб. м, из Польши - 773 тыс. куб м газа, данных по поступлению газа из Венгрии нет.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Как сообщал УНН, с ноября 2018-го цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.

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