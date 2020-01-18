Украина нарастила суточный отбор газа из ПХГ до 68 млн кубов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 17,824 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ООО "Оператор ГТС Украины".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.
В то же время, 16 января из ПХГ Украины отобрано 67,79 млн куб. м газа, тогда как сутками ранее было 56,78 млн куб. м.
При этом в данных за 16 января указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 11,69 млн куб. м, из Польши - 773 тыс. куб м газа, данных по поступлению газа из Венгрии нет.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Как сообщал УНН, с ноября 2018-го цена на газ для населения выросла до 8550 грн за тыс. куб. м, с мая ее начали уменьшать. С нового года для потребителей будут действовать две цены на газ от Нафтогаза - квартальная и ежемесячная.