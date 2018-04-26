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Украина почти на 4% увеличила экспорт меда

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Объем экспорта натурального меда в марте 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 3,8%, передает УНН со ссылкой на “Держзовнішінформ”.

Украина почти на 4% увеличила экспорт меда

“В марте текущего года было экспортировано 4042 тонн на сумму 8,99 млн долларов, что в натуральном выражении на 3,8% больше, чем в феврале (в стоимостном выражении в марте было экспортировано на 2% больше)”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что средняя экспортная цена в марте текущего года составила 2 224 долларов/тонна, что на 40 долларов/тонна, или 1,8% меньше, чем в феврале.

За январь-март 2018 года данного товара было вывезено 10 140 тонн на сумму 22,824 млн долларов. Средняя экспортная цена за указанный период составила 2 251 долларов/тонна.

Объем импорта меда в Украине в январе-марте 2018 года составил всего 1 тонну на сумму 8 тыс. долларов.

Основными импортерами украинского меда в январе-феврале текущего года были Германия (27% всего экспорта за указанный период), Бельгия (18%), Польша (17%), США (8%) и Литва (7%).

В то же время, наиболее высокая средняя цена наблюдалась при поставках коммерческих объемов товара в такие страны: Швейцарию (3346 долларов/тонну), Испанию (2612 долларов/тонну), Турцию (2438 долларов/тонну), Болгарию (2398 долларов/тонну) и Израиль ( 2380 долларов/тонну).

У “Держзовнішінформі” отметили, что средний уровень цен на натуральный мед других стран-производителей при поставках в Европу в январе-марте 2018 года составил: Мексики — 3080-3465 долларов/тонну, Китая — 1680 долларов/тонну, Бразилии — 4300-4550 долларов/тонну, Австралии — 4650-4675 долларов/тонну, Аргентины — 2700-2940 долларов/тонну.

Напомним, на 11 января 2018 года Украина выбрала 100% экспортной квоты на поставку меда в ЕС с учетом того, что в прошлом году ее объем был увеличен.

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