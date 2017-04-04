Украина и Латвия договорились о сотрудничестве в трудоустройстве членов семей дипломатов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Украина и Латвия договорились о сотрудничестве в сфере трудоустройства членов семей дипломатов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Министры иностранных дел Украины и Латвии Павел Климкин и Эдгарс Ринкевичсом достигли договоренности (в форме обмена нотами между правительствами) об осуществлении оплачиваемых видов деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.
Как отмечается, документ позволит трудоустройства на принципе взаимности членов семей работников иностранных дипломатических учреждений Украины и Латвии в принимающем государстве в соответствии с ее законодательством.
Кроме того, Украина и Латвия подписала соглашение о двустороннем сотрудничестве в области охраны окружающей среды.
Соглашение между Министерством экологии и природных ресурсов Украины и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики подписали министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак и министр защиты окружающей среды и регионального развития Латвийской Республики Каспарс Герхардс.
Документ направлен на усиление сотрудничества в сфере охраны окружающей природной среды и рационального использования природных ресурсов, а также взаимодействия сторон с целью решения региональных и глобальных экологических проблем.
Соглашение предусматривает обмен информацией, опытом и лучшими практиками; обмен опытом в совершенствовании управления и нормативных актов в области охраны окружающей среды; реализацию совместных проектов; обмен визитами должностных лиц и экспертов.
Напомним, Президент начал визит в Латвию.