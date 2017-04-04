Україна і Латвія домовилися про співпрацю у працевлаштуванні членів сімей дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Україна і Латвія домовилися про співпрацю у сфері працевлаштування членів сімей дипломатів, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
Міністри закордонних справ України та Латвії Павло Клімкін і Едгарс Рінкевичс досягли домовленості (у формі обміну нотами між урядами) про здійснення оплачуваних видів діяльності членами сімей співробітників дипломатичних представництв та консульських установ.
Як зазначається, документ дозволятиме працевлаштування на принципі взаємності членів сімей працівників закордонних дипломатичних установ України та Латвії у приймаючій державі відповідно до її законодавства.
Окрім того, Україна і Латвія підписала угоду про двостороннє співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Угоду між Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством охорони навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки підписали міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак та міністр захисту навколишнього середовища та регіонального розвитку Латвійської Республіки Каспарс Герхардс.
Документ спрямований на посилення співробітництва у сфері охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів, а також взаємодії сторін з метою вирішення регіональних і глобальних екологічних проблем.
Угода передбачає обмін інформацією, досвідом та кращими практиками; обмін досвідом в удосконаленні управління і нормативних актів в галузі охорони навколишнього природного середовища; реалізацію спільних проектів; обмін візитами посадових осіб і експертів.
Нагадаємо, Президент розпочав візит до Латвії.