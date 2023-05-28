Украина готова ввести санкции против Ирана на 50 лет – последнее слово за ВР

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"Применить сроком на 50 лет секторальные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) к Исламской республике Иран", – говорится в дополнении к проекту.

Санкции в частности будут включать ограничения торговых операций товарами военного назначения и двойного использования с резидентами Ирана. Также полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины этих товаров. Также Украина будет предотвращать выведение капиталов резидентами Ирана за пределы нашего государства.

Также запрещается передача технологий резидентам Ирана, обслуживание электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана, запрет на регистрацию международных платежных систем связанных с этой страной.

Ответственными за реализацию документа будут назначены Кабмин, Служба внешней разведки, Служба безопасности и Национальный банк Украины.

Ранее Кабинет министров подал на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение применять секторальные санкции против Ирана. Санкции вступят в силу сроком на 50 лет после одобрения СНБО (что уже произошло), введение в действие Президентом Украины и утверждение постановлением Верховной Рады.