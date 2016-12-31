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Украина готова принять осужденного в России политзаключенного В.Выгивского - Минюст

Украина готова принять осужденного в России политзаключенного В.Выгивского - Минюст

Киев • УНН

 • 14350 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Министерство юстиции приняло решение о принятии осужденного российским судом Валентина Выгивского в Украине для дальнейшего отбывания наказания на основании Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает УНН.

Как сообщили в Минюсте, пока соответствующие документы уже отправлены в Дарницкий районный суд города Киева с ходатайством о приведении приговора суда Российской Федерации, которым осужден Валентина Выговского, в соответствии с законодательством Украины.

"После получения копии постановления суда Минюст направит в РФ информацию о принятом решении вместе с копией решения суда. По этому, при наличии согласия всех сторон, предстоит передача заключенного", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что данные действия Минюста стали возможны после того, как 4 апреля в Министерство юстиции поступило обращение Петра Выгивского с просьбой решить вопрос о передаче из Российской Федерации в Украину его сына Валентина Выгивского, которого российская судебная система признала виновным в " шпионаже ".

Напомним, в сентябре 2014 года украинец был незаконно задержан на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по сфабрикованному обвинению в шпионаже.

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