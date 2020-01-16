Украина готова помочь в репатриации тел погибших в авиакатастрофе граждан Британии - Пристайко
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Украинская сторона готова оказать помощь в репатриации тел погибших 8 января в катастрофе самолета МАУ в Тегеране граждан Великобритании. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил британскому коллеге Доминику Раабу на встрече в Лондоне, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы МИДа Украины.
"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших. Вадим Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании", - отметили в МИДе.
Сообщается, что, обсуждая двусторонние отношения, министры договорились продолжить работу над организацией официального визита Президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию и ускорить переговоры по заключению двустороннего Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и партнерстве.
Рааб отметил, что несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет оставаться преданным другом Украины и поддерживать суверенитет и территориальную целостность нашего государства.
Вадим Пристайко пригласил Доминика Рааба посетить Украину в ближайшее время.
Как сообщалось в УНН, глава МИД Великобритании Доминик Рааб во время встречи с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко повторил приглашение Президенту Владимиру Зеленскому посетить Великобританию в кратчайшие сроки.
Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана Тегерана, вскоре после вылета, утром 8 января.
На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все они погибли. В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит ракетой.