Украина будет председательствовать в Совбезе ООН в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Украина с сегодняшнего дня месяц будет председательствовать в Совете безопасности ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"В феврале Украина председательствует в Совете безопасности ООН. Впереди насыщенная повестка дня нашей работы", - отметили в МИД Украины в Twitter.
В феврале #Украина председательствует в Совете Безопасности #ООН. Впереди насыщенная повестка дня нашей работы. Следите за новостями по хэштегом #UAinUNSC pic.twitter.com/PKA0L5fz1u- MFA of Ukraine