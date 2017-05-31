Украина экспортировала 40,7 млн тонн зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. Украина с начала 2016/2017 маркетингового года экспортировала 40,7 млн тонн зерна, что на 1,7 млн тонн больше, чем за предыдущий год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минагрополитики.
Как сообщили в пресс-службе министерства, в частности было отгружено за границу пшеницы - 16,7 млн тонн, ячменя - 5,3 млн тонн, ржи - 5,4 тыс. тонн, кукурузы - 18,6 млн тонн.
Кроме того, по информации ведомства, было экспортировано на сегодня 339,4 тыс. тонн муки.
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В Минагрополитики напомнили, что что в 2015/2016 МГ из Украины было поставлено на внешние рынки 39 млн тонн зерна. В частности, пшеницы - 16,9 млн тонн, ячменя - 4,4 млн тонн, ржи - 18 тыс. тонн и кукурузы - 17,4 млн тонн. Муки за этот период было экспортировано 349 тыс. тонн.