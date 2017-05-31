Україна експортувала 40,7 млн тонн зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Україна з початку 2016/2017 маркетингового року експортувала 40,7 млн тонн зерна, що на 1,7 млн тонн більше, ніж за попередній рік, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.
Як поінформували у прес-службі міністерства, зокрема було відвантажено за кордон пшениці – 16,7 млн тонн, ячменю – 5,3 млн тонн, жита – 5,4 тис. тонн, кукурудзи – 18,6 млн тонн.
Крім того, за інформацією відомства, було експортовано на сьогодні 339,4 тис. тонн борошна.
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У Мінагрополітики нагадали, що що у 2015/2016 МР з України було поставлено на зовнішні ринки 39 млн тонн зерна. Зокрема, пшениці – 16,9 млн тонн, ячменю – 4,4 млн тонн, жита – 18 тис. тонн та кукурудзи – 17,4 млн тонн. Борошна за цей період було експортовано 349 тис. тонн.