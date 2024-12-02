Украинцы задекларировали более 200 единиц оружия по новому закону: что известно
Киев • УНН
За неделю после введения нового закона украинцы задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия и 8914 боеприпасов. МВД также сообщает о сдаче 15 единиц оружия и 3221 боеприпаса.
25 ноября в действие вступил сакон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.
Украинцы за неделю задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия, а также 8 914 боеприпасов к нему. также в органы внутренних дел было сдано 15 единиц огнестрельного оружия и 3 221 боеприпас.
Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.
Как задекларировать оружие
Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, необходимо выполнить следующие шаги:
- Позвоните по номеру 102. вам подскажут, куда обратиться.
- Сообщите о желании задекларировать оружие.
- Подготовьте необходимые документы:
Паспорт гражданина Украины;
Идентификационный код (РНОКПП);
Извлечение о месте проживания или регистрации;
Фотокарточку размером 3,5х4, 5 см. 3.
- Подайте заявление в ближайшее подразделение полиции.
В письменном заявлении укажите обстоятельства получения или нахождения оружия.
- Дождитесь результатов проверки.
Полиция проведет проверку, после которой вы получите подтверждение о декларировании.
Отметим
Процедура декларирования позволяет избежать ответственности за незаконное хранение оружия и гарантирует его легальный статус.
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