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Украинцы задекларировали более 200 единиц оружия по новому закону: что известно

Украинцы задекларировали более 200 единиц оружия по новому закону: что известно

Киев  •  УНН

 • 646 просмотра

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За неделю после введения нового закона украинцы задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия и 8914 боеприпасов. МВД также сообщает о сдаче 15 единиц оружия и 3221 боеприпаса.

25 ноября в действие вступил сакон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Украинцы за неделю задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия, а также 8 914 боеприпасов к нему. также в органы внутренних дел было сдано 15 единиц огнестрельного оружия и 3 221 боеприпас.

Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Как задекларировать оружие

Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Позвоните по номеру 102. вам подскажут, куда обратиться.
  • Сообщите о желании задекларировать оружие.
  • Подготовьте необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины;

Идентификационный код (РНОКПП);

Извлечение о месте проживания или регистрации;

Фотокарточку размером 3,5х4, 5 см. 3.

  • Подайте заявление в ближайшее подразделение полиции.

В письменном заявлении укажите обстоятельства получения или нахождения оружия. 

  • Дождитесь результатов проверки.

Полиция проведет проверку, после которой вы получите подтверждение о декларировании.

Отметим

Процедура декларирования позволяет избежать ответственности за незаконное хранение оружия и гарантирует его легальный статус.   

В этом году полиция открыла 4700 уголовных производств за незаконное обращение с оружием23 нояб. 2024, 21:29 • 27380 просмотров

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
ministerstvo-vnutrishnikh-sprav-ukrainaМинистерство внутренних дел Украины
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