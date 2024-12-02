Украинцы задекларировали более 200 единиц оружия по новому закону: что известно

25 ноября в действие вступил сакон Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" относительно совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием.

Украинцы за неделю задекларировали 215 единиц огнестрельного оружия, а также 8 914 боеприпасов к нему. также в органы внутренних дел было сдано 15 единиц огнестрельного оружия и 3 221 боеприпас.

Об этом сообщает МВД Украины, передает УНН.

Как задекларировать оружие

Чтобы задекларировать найденное или полученное огнестрельное оружие, необходимо выполнить следующие шаги:

Позвоните по номеру 102. вам подскажут, куда обратиться.

Сообщите о желании задекларировать оружие.

Подготовьте необходимые документы:

Паспорт гражданина Украины;

Идентификационный код (РНОКПП);

Извлечение о месте проживания или регистрации;

Фотокарточку размером 3,5х4, 5 см. 3.

Подайте заявление в ближайшее подразделение полиции.

В письменном заявлении укажите обстоятельства получения или нахождения оружия.

Дождитесь результатов проверки.

Полиция проведет проверку, после которой вы получите подтверждение о декларировании.

Отметим

Процедура декларирования позволяет избежать ответственности за незаконное хранение оружия и гарантирует его легальный статус.

В этом году полиция открыла 4700 уголовных производств за незаконное обращение с оружием