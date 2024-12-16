Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение «Зимней еПоддержки» - Зеленский
Киев • УНН
Почти 7,5 млн украинцев подали заявки на получение «Зимней еПоддержки», из них 2 млн для детей. Государство уже перечислило людям 4,5 млрд гривен, больше всего средств тратится на коммунальные услуги.
Украинцы уже подали почти 7,5 миллиона заявок на получение "Зимней еПоддержки", из них более чем 2 млн заявок для детей. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет УНН.
Сегодня есть новый хороший результат у нашей программы - "еПоддержки": уже почти 7,5 миллиона заявок. Из них более чем 2 миллиона заявок для детей. Уже продолжаются выплаты, и 4,5 миллиарда гривен перечислены уже людям. Самое большое направление расходов - это коммунальные услуги, и сейчас, зимой, действительно очень важно поддержать как можно больше наших людей, наши украинские семьи. Пожалуйста, регистрируйтесь для "еПоддержки",
Президент также отметил, что благодаря "еПоддержке" существует возможность оплаты билетов железной дороги, покупки украинских книг, донатов для волонтеров.
"Каждый и каждая сами могут выбрать нужное направление. Это - поддержка для всех наших людей в государстве", - подчеркнул Зеленский.
Напомним
Начаты выплаты по 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка". Подать заявку можно через "Дію", банки-партнеры или "Укрпочту", средства разрешено тратить на лекарства, коммунальные услуги, образование и помощь ВСУ.