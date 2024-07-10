Украинские компании участвовали в разработке двигателя для новейшего турецкого истребителя 5-го поколения Kaan, в приобретении которого Украина может быть заинтересована в будущем.
Украинские компании приняли участие в разработке двигателя для новейшего истребителя пятого поколения Kaan, которым впоследствии может заинтересоваться Украина.
Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, пишет УНН.
"Украинские компании участвуют в разработке двигателя к перспективному самолету 5 поколения, это истребитель Kaan. Часть украинских предприятий и разработчиков, участвуют в разработке его агрегатов", - рассказал Боднар.
По его словам, всех деталей раскрывать нельзя, в целях безопасности.
Это перспективное сотрудничество, которое может привести к тому, что этим самолетом может заинтересоваться ВСУ. Возможно, это станет предметом сотрудничества, чтобы производить на территории Украины новые БПЛА
Напомним,
Еще зимой турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно совершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.