Украинские компании приняли участие в разработке двигателя для новейшего истребителя пятого поколения Kaan, которым впоследствии может заинтересоваться Украина.

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар во время брифинга, пишет УНН.

"Украинские компании участвуют в разработке двигателя к перспективному самолету 5 поколения, это истребитель Kaan. Часть украинских предприятий и разработчиков, участвуют в разработке его агрегатов", - рассказал Боднар.

По его словам, всех деталей раскрывать нельзя, в целях безопасности.

Это перспективное сотрудничество, которое может привести к тому, что этим самолетом может заинтересоваться ВСУ. Возможно, это станет предметом сотрудничества, чтобы производить на территории Украины новые БПЛА - добавил Боднар.

Напомним,

Еще зимой турецкий истребитель пятого поколения KAAN успешно совершил свой первый полет, развив скорость 425 км/ч на высоте 8000 футов.