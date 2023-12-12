Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

Эксклюзив
Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам
  •  94024 просмотра

Эксперт: украинское законодательство недружественно к инвесторам и акционерам

Эксклюзив
Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников
  •  106829 просмотра

Если непосредственно будут участвовать производители, то цена будет ниже - "Укрцукор" об идее Минобороны проводить тендеры на питание без посредников

Эксклюзив
В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД
7 декабря  •  190138 просмотра

В коалицию по созданию Спецтрибунала входят представители более 40 стран - МИД

Эксклюзив
Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт
11 декабря  •  197970 просмотра

Чтобы у международных партнеров не возникало сомнений, что Украина - правовое государство, ВСП и НАБУ должны проверить судей Верховного суда по делу агента фсб Шепелева - эксперт

Эксклюзив
Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева
11 декабря  •  193163 просмотра

Эксперт рассказал, влияет ли на стоимость проезда в маршрутках закрытие нескольких станций метро Киева

Эксклюзив
Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря
11 декабря  •  187397 просмотра

Меркурий снова будет ретроградным: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 – 17 декабря

Эксклюзив
Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта
11 декабря  •  186781 просмотра

Какие специалисты наиболее востребованы на рынке труда: ответ эксперта

Эксклюзив
У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных
7 декабря  •  168680 просмотра

У украинской разведки есть предварительная информация, кого могли казнить россияне - Лубинец о расстрелянных военных

Эксклюзив
На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza
9 декабря  •  273804 просмотра

На повреждение тоннеля метро в Киеве могло повлиять строительство ТРЦ Ocean Plaza

Эксклюзив
Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс
8 декабря  •  284828 просмотра

Эксперт: доля государства в банковском секторе Украины более 60% - нонсенс

Эксклюзив
Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами
7 декабря  •  152266 просмотра

Путь к евроинтеграции: эксперты оценили пользу для украинского банковского сектора в сближении с международными финсистемами

Эксклюзив
В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными
8 декабря  •  239690 просмотра

В МИД назвали аргументы, опираясь на которые западные лидеры могут признать выборы в рф нелегитимными

Эксклюзив
Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы
8 декабря  •  197466 просмотра

Скалецкая: при Жумадилове в "Медицинских закупках" были четко отработаны все процессы

Эксклюзив
"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе
8 декабря  •  169452 просмотра

"Черное море - россия", "понимаю путина", "люблю русский язык". Что рассказывал подозреваемый в заказных убийствах экс-депутат и агент фсб Шепелев российской спецслужбе

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции
8 декабря  •  211978 просмотра

И.о. главы КСУ Головатый не явился в суд после составления на него протокола о коррупции

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Популярные новости
Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

Один погибший, четверо раненых в Херсонской области в результате российских атак

  •  144416 просмотра
Киевстар подтвердил сбой в работе сети

Киевстар подтвердил сбой в работе сети

  •  135726 просмотра
Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

Норвежское судно Strinda попало под ракетный обстрел в Красном море

  •  124985 просмотра
Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

Ситуация с Киевстаром: источники заявляют об обысках в компании

  •  119510 просмотра
Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

Украинские военные сбили вражеский беспилотник на Днепропетровщине

  •  113352 просмотра
Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraintsi-poluchili-137-tisyach-razreshenii-na-registratsiyu-oruzhiya-s-iyunya-kogda-nachal-rabotu-reestr-oruzhiya

Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 11:40  •  13127 просмотра

Read in English

С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.

С 23 июня, когда в Украине начал работу Единый реестр оружия, украинцы подали более 149 тысач заявлений на получение разрешений и за эти 5,5 месяцев правоохранители выдали 137 тысяч разрешений. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.

Украинцы подали более 149 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более, чем 137 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений

- сообщили в МВД.

Детали

В ведомстве уточнили, что украинцы регулярно обращаются в контакт-центр с вопросами относительно получения услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций.

Это можно сделать по телефону 044 334 40 35, или написать в Телеграмм-бот: @arms_mvs_bot. Также обратиться можно через чат-бот в Едином окне для граждан - https://services.mvs.gov.ua/.

Напомним

С 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия. Это информационная система МВД, которая автоматизирует все процессы по обороту различных видов оружия, частей оружия и боеприпасов, имеющих идентификационные номера.

Единый реестр оружия доступен на портале МВД, а также интегрирован в приложение "Дія".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине держат под контролем случаи нелегального использования оружия - МВД

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Общество
Українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї з червня, коли почав роботу реєстр зброї
Ukrainians have received 137,000 permits to register weapons since June, when the weapons registry was launched
Новости по теме

Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.

Общество •   •  13127 просмотра
Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия

Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Депутата Коростышевского городского совета на Житомирщине задержали за участие в банде, которая похищала людей и пытала их, требуя деньги. Депутату грозит до 7 лет лишения свободы.

Криминал и ЧП •   •  12499 просмотра
Похищал людей и "выбивал" из них деньги: на Житомирщине задержали местного депутата

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг, о чем объявил президент Зеленский.

Война •   •  16176 просмотра
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Хакерская атака на "Киевстар": в Минцифры объяснили, как сбой влияет на нацроуминг

Абоненты "Киевстар" не могут пользоваться национальным роумингом из-за технического сбоя, вызванного хакерской атакой. В министерстве уверяют, что проблема временная и над ее решением работают.

Общество •   •  14946 просмотра
Хакерская атака на "Киевстар": в Минцифры объяснили, как сбой влияет на нацроуминг

Из-за сбоя в "Киевстар" некоторые банкоматы и терминалы могут работать не стабильно

Сбой в работе "Киевстар" могут быть перебои в работе около 5% банкоматов ПриватБанка.

Экономика •   •  17513 просмотра
Из-за сбоя в "Киевстар" некоторые банкоматы и терминалы могут работать не стабильно

monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

Сооснователь monobank сообщил о крупной DDoS-атаке на банк, но заверил, что все под контролем.

Общество •   •  20511 просмотра
monobank подвергся массированной DDoS-атаке - Гороховский

Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами

Европейские футбольные клубы совершили более 30 трансферных сделок с российскими клубами на общую сумму 66 миллионов евро, потенциально нарушив санкции ЕС после вторжения России в Украину. В сделках участвовали такие команды, как "Реал Сосьедад" и ПСВ, - с клубами, которые связаны с лицами, попавшими под санкции.

Спорт •   •  19165 просмотра
Европейские футбольные клубы нарушили санкции, осуществив более 30 трансферов с российскими командами

В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar

Vodafone подтверждает высокий спрос на национальный роуминг со стороны пользователей "Киевстар". Фиксируются проблемы с приложением.

Общество •   •  17248 просмотра
В Vodafone фиксируются проблемы с приложением, в компании заявляют о большом количестве обращений от абонентов Kyivstar

Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог

Неисправность сети "Киевстар" нарушила работу системы оповещения о воздушной опасности в Сумской области. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями о воздушной опасности из официальных источников.

Общество •   •  16374 просмотра
Сбой в работе "Киевстар": на Сумщине не работает система оповещения воздушных тревог

Самый смертоносный теракт: в Пакистане террорист-смертник убил по меньшей мере 22 офицеров

В результате нападения террориста-смертника на полицейский участок в Пакистане погибло не менее 22 полицейских. Ответственность за нападение взяла на себя организация "Техрик-е-Джихад Пакистан", ответвление Талибана.

Новости Мира •   •  14065 просмотра
Самый смертоносный теракт: в Пакистане террорист-смертник убил по меньшей мере 22 офицеров