Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия
Киев • УНН
С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.
С 23 июня, когда в Украине начал работу Единый реестр оружия, украинцы подали более 149 тысач заявлений на получение разрешений и за эти 5,5 месяцев правоохранители выдали 137 тысяч разрешений. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, передает УНН.
Украинцы подали более 149 тысяч заявлений на получение различных видов разрешений на оружие. Полицейские приняли более, чем 137 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешений
Детали
В ведомстве уточнили, что украинцы регулярно обращаются в контакт-центр с вопросами относительно получения услуг в Едином реестре оружия или для решения проблемных ситуаций.
Это можно сделать по телефону 044 334 40 35, или написать в Телеграмм-бот: @arms_mvs_bot. Также обратиться можно через чат-бот в Едином окне для граждан - https://services.mvs.gov.ua/.
Напомним
С 23 июня в Украине заработал Единый реестр оружия. Это информационная система МВД, которая автоматизирует все процессы по обороту различных видов оружия, частей оружия и боеприпасов, имеющих идентификационные номера.
Единый реестр оружия доступен на портале МВД, а также интегрирован в приложение "Дія".
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Украинцы получили 137 тысяч разрешений на регистрацию оружия с июня, когда начал работу реестр оружия
С момента запуска Единого реестра оружия в Украине 23 июня было подано более 149 тысяч заявок на получение разрешений. Из них разрешения от полиции получили 137 тысяч человек.
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