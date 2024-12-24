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Украинцы 75 тыс. раз потратили "зимнюю тысячу" на книги: топ-10 "бестселлеров"

Украинцы 75 тыс. раз потратили "зимнюю тысячу" на книги: топ-10 "бестселлеров"

Киев  •  УНН

 • 5147 просмотра

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75 тысяч раз украинцы приобрели книги по программе «Зимняя еПоддержка». Михаил Федоров обнародовал список из 10 самых популярных книг, которые выбирают граждане.

Украинцы 75 тысяч раз купили книги за так называемую «зимнюю тысячу», сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Детали

«Уже месяц украинцы постепенно получают и тратят 1 000 грн от государства. Часть инвестирует средства в саморазвитие - 75 000 раз украинцы приобрели книги за «Зимнюю еПоддержку», - сообщил вице-премьер.

Он обнародовал статистику, какие книги покупают чаще всего:

- «Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование» Брианны Уэст

- «Брось, если любишь» Коллин Гувер

- «Я вижу, вас интересует тьма» Иллариона Павлюка

- «Малышам об интимных вещах» Юлии Ярмоленко, Марьяны Гилевич

- «Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией» Владимира Станчишина

- «Останься, если любишь» Коллин Гувер

- «Человек в поисках истинного смысла. Психолог в концлагере» Виктора Франкла

- «Иди туда, где страшно. И получишь то, о чем мечтаешь» Джима Лоулесса

- «Руководство по убийству для хорошей девочки» Холли Джексон

- «Игра в кота и мышь. Книга 1. Преследование Аделины» Х. Д. Карлтон

«Искренне рад, что для многих украинцев поддержка - это хорошая книга. Если еще не успели получить «Зимнюю еПоддержку», это можно сделать до конца зимы», - отметил он.

Инструкция, как это сделать, - здесь.

Более 30 тыс. украинцев подали заявки на получение средств по программе «еКнига» - Шмыгаль24 дек. 2024, 11:10 • 8176 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоКультура
mykhailo-fedorovМихаил Федоров
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль