Более 30 тыс. украинцев подали заявки на получение средств по программе «еКнига» - Шмыгаль
Киев • УНН
По программе «еКнига» зарегистрировалось более 30 тысяч 18-летних украинцев для получения 908 гривен на покупку книг. К программе присоединилось более 15 книжных сетей-партнеров.
На получение 908 гривен по программе «еКнига» зарегистрировалось уже более 30 тыс. 18-летних украинцев. Более 15 сетей книжных магазинов являются партнерами программы. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Детали
«Видим огромный спрос на новую программу «еКнига», которая также является частью «Зимней поддержки». Зарегистрировалось более 30 тыс. 18-летних украинцев. Все они получат от государства по 908 гривен на покупку украинских книг. Более 15 сетей книжных магазинов являются партнерами программы. Это будет способствовать книгоиздательству и распространению культуры чтения среди молодежи», - сказал Шмыгаль.
Он также добавил, что 10,3 млн украинцев подали заявки на единовременную помощь в размере тысяча гривен по программе «Зимняя еПоддержка», из которых - 5 млн уже получили эту помощь от государства.
Кроме того, в декабре начались выплаты по программе «Теплая зима», на которую было направлено 3,8 млрд гривен, что позволит 600 тыс. украинцам получить дополнительно по 6,5 тыс. гривен.
Напомним,
16 декабря в приложении Дія заработала программа «єКнига» для 18-летних украинцев. Государство предоставляет 908 гривен на приобретение книг на украинском языке, которые нужно потратить в течение трех месяцев.