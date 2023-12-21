Украинцев призывного возраста за рубежом нужно попросить явиться в призывные пункты - Умеров

Украина хочет в 2024 году призвать на военную службу мужчин призывного возраста от 25 до 60 лет, проживающих за рубежом, в том числе и в Германии, сказал министр обороны в интервью изданию WELT, пишет УНН.

Детали

Как сказал Умеров, Украина хочет в следующем году призвать на военную службу мужчин призывного возраста от 25 до 60 лет, проживающих за рубежом. Речь идет о приглашении, а не принудительном приводе в военкомат.

Издание отмечает, что глава Минобороны дал понять, что планируется введение санкций, если кто-то не выполнит запрос.

"Мы все еще обсуждаем, что будет, если они не приедут добровольно", - добавил Умеров.

Кроме того, министр обороны отметил, что должна быть ясность для мужчин, как они будут обучены и оснащены, где и когда они будут служить и когда их уволят.

Напомним

Военные предложили мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек на Ставку Верховного главнокомандующего.