Возможны задержки при пересечении границы в ночь с 30 на 31 июля из-за обновления программного обеспечения, предупредили в Гостаможслужбе во вторник, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что начиная с 23:00 30 июля 2024 года Гостаможслужба запланировала проведение технических работ по обновлению серверного программного обеспечения Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов. Ориентировочно технические работы продлятся около 6 часов, указали в таможенной службе.

«Во время их проведения возможны перебои функционирования программного обеспечения, которое используется должностными лицами таможен в пунктах пропуска, с общим сохранением его работоспособности. То есть возможным будет осуществление пропуска через государственную границу лиц, товаров и транспортных средств с вероятными задержками», - говорится в сообщении.

В то же время в ведомстве обратили внимание, что во время проведения технических работ невозможным будет осуществление пропуска в пункте пропуска «Ужгород-автомобильный» Закарпатской таможни.

И призвали учесть указанную информацию при планировании пересечения границы.

Перевірка військово-облікових документів: Демченко розповів про кількість відмов в перетині кордону