Украинско-Австрийская Ассоциация планирует построить малые гидроэлектростанции на Львовщине

Украинско-Австрийская Ассоциация планирует строительство малых гидроэлектростанций на Львовщине с помощью австрийских технологий Об этом сообщает председатель Львовской ОВА Максим Козицкий, передает УНН.

Детали

Украинско-Австрийская Ассоциация выразила намерение разместить небольшие гидроэлектростанции на Львовщине и использовать австрийский опыт, технологии и оборудование для этого.

Президент Ассоциации Альфред Праус сообщил об этом председателя Львовской ОВА Максима Козицкого во время их встречи.

Козицкий поддерживает эту идею, но отмечает, что перед началом проекта инвестор должен решить ряд вопросов, таких как надлежащая документация, выбор поставщика оборудования, обоснование стоимости, а также заключение кредитного договора с банком. Он считает, что при выполнении этих условий проект может стать интересным кейсом.

Кроме того, обсуждались другие сферы сотрудничества, такие как развитие торговли и экспорта продукции на международные рынки, совершенствование технологических процессов в пищевой промышленности с фокусом на органические продукты и глубокую переработку, а также экспертность в области электромашиностроения и строительство новых заводов, что может создать новые рабочие места и приносить доходы в виде налогов.

Договорились, что господин Альфред подробнее ознакомится с нашими предложениями, а мы - с его, и в ближайшее время вернемся к вопросу сотрудничества. В частности с привлечением Офиса сопровождения инвестора, который работает при Львовской областной государственной администрации и помогает потенциальным инвесторам на всех этапах: от поиска участка до налаживания партнерских контактов и сбыта - заявил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

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