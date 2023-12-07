Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец
Киев • УНН
Украинский солдат потерял 77 кг за пять месяцев пребывания в российском плену, на что обратил внимание омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который отметил ужасные условия, противоречащие Женевским конвенциям.
Украинские защитники, которые попали в плен к оккупантам находятся в ужасных условиях. Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец во время своего выступления на международной конференции "Свобода или страх" рассказал о случае, когда украинский военный потерял в плену рф 77 килограммов, передает корреспондентка УНН.
По фотографиям вы видите, когда мы возвращаем наших героев, героинь домой, вы видите в каком они состоянии. Самая большая официально зафиксированная потеря веса человека за 5 месяцев российского плена, это потеря 77 килограммов
"На мой вопрос "Чем вас кормили?" он сказал: "Такое было впечатление, что это просто закрашенная вода",- добавил он.
Детали
Омбудсман отметил, что Украина обеспечивает достойные условия для военнопленных россиян. Однако отношение захватчиков к украинцам нарушает Женевские конвенции.
"Мы даже не знаем где они находятся. Мы не знаем их цифру. У нас нет доступа к даже верификации. Письма никто никому не пишет. Эта система не работает",- отмечает Лубинец.
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Украинский военный потерял в российском плену более 70 килограммов - Лубинец
Украинский солдат потерял 77 кг за пять месяцев пребывания в российском плену, на что обратил внимание омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, который отметил ужасные условия, противоречащие Женевским конвенциям.
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