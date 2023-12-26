Украинский институт книги призвал государство выплатить миллионные долги перед издателями

Государство задолжало издателям 44,94 миллиона гривен за участие в программах поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире. Об этом говорится в обращении госучреждения "Украинский институт книги" к министру финансов и председателю Госказначейства, передает УНН.

Детали

Украинский институт книги обратился к министру финансов и председателю государственной казначейской службы Украины относительно задолженности государства по различным программам УИК, в которых принимали участие украинские и иностранные издатели.

Украинцы начали читать больше украинской классики и книг об истории Украины

Общая сумма долга по программам, которые были реализованы с целью поддержки книгоиздательского дела и популяризации украинской литературы в мире, составляет 44 935 482,81 гривны.

Эта сумма включает задолженность:

- перед участниками художественного конкурса проектов, направленных на выпуск книг по установленным тематическим приоритетам, - 33,13 млн грн;

- перед исполнителями проектов на организацию и проведение мероприятий по продвижению чтения - 1,79 млн грн;

- перед участниками программы поддержки переводов - 10,01 млн грн.

Отмечается, что деньги не получили не только украинские издатели. Так, есть задолженность и перед иностранными издателями, которые вложили собственные средства в издание украинских книг.

Это ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество Украинского института книги с ними (иностранными издателями, - ред.). После огласки нам будет еще сложнее найти тех, кого интересует издание украинских книг за рубежом в последующие годы. К тому же переводы с украинского все еще не пользуются достаточным спросом в разных странах, а отсутствие оплаты уже реализованных проектов только усложнит позицию украинской книги в мире - отметили в УИК.

Дополнение

В Украинском институте книги добавили, что, несмотря на полномасштабное вторжение, украинские и иностранные участники откликнулись и поддержали проекты, призванные развивать украинскую культуру и книгоиздание в частности.

В то же время государство не возмещает расходы, таким образом еще больше ухудшая ситуацию, в которой оказалась украинская книгоиздательская сфера.

Из библиотек Киевской области изъяли более 400 тыс. русскоязычных книг и изданий российских авторов - ОВА

Справочно

Украинский институт книги (УИК) - учреждение при Министерстве культуры и информационной политики Украины, направленное на формирование государственной политики в книжной отрасли, продвижение книгочтения в Украине, поддержку книгоиздательского дела, стимулирование переводческой деятельности и популяризацию украинской литературы за рубежом.

Напомним,

Между тем Центр национального сопротивления сообщает, что российская академия наук стремится распространять свою пропагандистскую литературу на международном уровне через программы библиотечного обмена.

Таким образом кремль пытается оправдать претензии россии на оккупированные регионы Украины и имитировать глобальную поддержку военных действий москвы.