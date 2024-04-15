Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
  •  7632 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
  •  53056 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
  •  57461 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
  •  68709 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля

Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
12 апреля 2024, 09:57  •  200938 просмотра

С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
12 апреля 2024, 07:59  •  194233 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
12 апреля 2024, 06:58  •  194376 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  189356 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  129012 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  138803 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

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Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

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В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

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В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

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Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

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В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

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Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

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"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"

12 апреля 2024, 06:00  •  275169 просмотра
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру

11 апреля 2024, 08:47  •  314246 просмотра
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

11 апреля 2024, 05:00  •  330044 просмотра
Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

10 апреля 2024, 15:37  •  334116 просмотра
Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

9 апреля 2024, 13:31  •  369860 просмотра

Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

Украинский беспилотник-камикадзе атаковал и повредил объект инфраструктуры связи в селе графовка красноярузского района белгородской области россии, сообщает губернатор региона.

Война •   •  5319 просмотра
Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО

Зеленский уволил Тараса Гребенникова с должности заместителя начальника Управления государственной охраны и Алексея Соловьева с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, назначив вместо него Андрея Кононенко.

политика •   •  5159 просмотра
Зеленский уволил заместителя начальника УГО и сменил зама секретаря СНБО

Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

С начала 2024 года почти 7 000 предпринимателей получили доступные кредиты на сумму 27,3 миллиарда гривен, причем каждый пятый кредит выдан бизнесу, работающему в зоне повышенного риска.

Экономика •   •  5150 просмотра
Пополнение оборотных средств и бизнес в зоне военного риска: с начала 2024 года выдано доступных кредитов на 27,3 млрд грн

В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

Казахстан ужесточил наказание за домашнее насилие, включая штрафы, общественные работы и арест за избиение, на фоне скандального дела о гибели жены бывшего министра экономики.

Новости Мира •   •  4988 просмотра
В Казахстане на фоне скандала с гибелью женщины экс-министра экономики ужесточили наказание за домашнее насилие

В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Центр противодействия дезинформации начал официальное сотрудничество с администрацией TikTok, чтобы уменьшить влияние российской пропаганды на платформе.

Война •   •  5969 просмотра
В сотрудничестве с администрацией соцсети: ЦПД будет блокировать в Украине ТикТок-каналы, распространяющие российскую пропаганду

Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Эскалация на Ближнем Востоке никак не повлияет на поддержку Украины Германией, отметили в Берлине.

Война •   •  5737 просмотра
Берлин: эскалация на Ближнем Востоке не повлияет на поддержку Украины

Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обратиться к президенту Китая Си Цзиньпину с просьбой о помощи в достижении олимпийского перемирия во время предстоящего визита Си в Париж в начале мая.

Война •   •  6071 просмотра
Макрон собирается попросить Си Цзиньпина помочь с олимпийским перемирием

В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

16-летняя девушка получила ранения от осколков и взрыва после ночного российского удара возле ее дома в селе Кизомыс Херсонской области.

Война •   •  6772 просмотра
В результате ночного удара рф по поселку на Херсонщине пострадала 16-летняя девушка

Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

67% школ диаспоры не имеют истории Украины как учебной дисциплины в своей учебной программе, сообщает председатель Всемирного координационного воспитательно-образовательного совета Всемирного Конгресса Украинцев.

Общество •   •  6289 просмотра
Более двух третей диаспорных школ не преподают историю Украины - ВКУ

Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия во время Олимпиады 2024 года в Париже на фоне войны россии против Украины, и раскрыл планы по переносу церемонии открытия на стадион "Стад де Франс", если возникнут угрозы безопасности.

Война •   •  7877 просмотра
Макрон заявил, что Франция сделает "все возможное" для достижения олимпийского перемирия