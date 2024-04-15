Украинский дрон-камикадзе повредил инфраструктурный объект связи в белгородской области

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал белгородскую область, повредив инфраструктурный объект. Об этом в Telegram сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, пишет УНН.



Село графовка краснояружского района подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, поврежден инфраструктурный объект связи, - говорится в сообщении.

Детали

Он также отметил, что в результате взрыва пострадавших нет. Аварийные службы в ближайшее время начнут ликвидацию последствий.

Напомним

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