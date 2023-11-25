Украинские войска уничтожили 860 российских солдат за последние сутки

Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами: ситуация в Украине

Во всем мире 25 ноября отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия над женщинами, почтив память сестер Мирабаль и способствуя прекращению гендерного насилия. Ведь статистика свидетельствует о высоком уровне насилия во всем мире.