Украинские военные сбили российский БПЛА в Хмельницкой области

В Хмельницкой области силы ПВО сбили российский беспилотник во время последней воздушной тревоги 12 декабря. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.

Сегодня вечером в течение 46 минут продолжался режим "Воздушная тревога", во время которого на территории Хмельницкого района силами ПВО ВСУ был обезврежен ударный БПЛА типа "Shahed". ... Спасибо ВСУ за надежную оборону. - написал Тюрин.

Детали

Тюрин отметил, что пострадавших, разрушений или повреждений инфраструктуры в результате этой атаки БпЛА нет.

Отметим, что дрон украинские стражи неба подбили 12 декабря, ближе к полуночи.

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 22:01. А уже в 22:47 дали сигнал к отбою.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге