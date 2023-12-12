Украинские военные сбили российский БПЛА в Хмельницкой области
Киев • УНН
Украинская противовоздушная оборона сбила российский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области 12 декабря, без жертв и повреждений.
В Хмельницкой области силы ПВО сбили российский беспилотник во время последней воздушной тревоги 12 декабря. Об этом сообщил глава местной ОВА Сергей Тюрин, передает УНН.
Сегодня вечером в течение 46 минут продолжался режим "Воздушная тревога", во время которого на территории Хмельницкого района силами ПВО ВСУ был обезврежен ударный БПЛА типа "Shahed". ... Спасибо ВСУ за надежную оборону.
Детали
Тюрин отметил, что пострадавших, разрушений или повреждений инфраструктуры в результате этой атаки БпЛА нет.
Отметим, что дрон украинские стражи неба подбили 12 декабря, ближе к полуночи.
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 22:01. А уже в 22:47 дали сигнал к отбою.
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Украинские военные сбили российский БПЛА в Хмельницкой области
Украинская противовоздушная оборона сбила российский беспилотник "Шахед" в Хмельницкой области 12 декабря, без жертв и повреждений.
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