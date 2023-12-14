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Украинские военные сбили "Кинжал" над Киевом - Игнат

Киев  •  УНН

14 декабрь 2023, 18:14  •  24962 просмотра

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Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщил, что над Киевом сбили одну ракету Х-47М "Кинжал".

В Киеве во время одной из воздушных тревог 14 декабря была сбита одна аэробаллистическая ракета Х-47М "Кинжал". Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире Киев24, передает УНН.

"Сегодня были и ложные и реальные применения аэробаллистических ракет Х-47М "Кинжал" с самолетов МИГ-31К. В первой волне было 3 самолета",- сказал Юрий Игнат и добавил, что взрывы, которые были слышны в столице "это была работа ПВО и есть сбитие одной ракеты". 

Детали

Игнат объяснил, что сегодня у Воздушных сил была информация о взлете МИГ-31К. Поэтому в 14:09 была объявлена воздушная тревога по всей территории Украины и соответственно уже в 14:20 были прилеты по Хмельницкой области. То есть от объявления воздушной тревоги до прилетов по центральной части Украины прошло 10 минут. По словам представителя, столько времени есть в лучшем случае, потому что информация о взлете самолетов есть не всегда, поэтому украинцам надо не медлить, и если есть реальная угроза удара немедленно направляться в укрытие.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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