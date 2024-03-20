Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.