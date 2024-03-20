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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Украинские военные предотвратили попытку россиян похитить танк Leopard 2

Киев  •  УНН

20 марта 2024, 01:59  •  8612 просмотра

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ВСУ применили беспилотники, чтобы нанести удар по российским тягачам, которые пытались похитить танк Leopard 2 под Тернами.

Силы Защиты остановили попытку оккупантов украсть танк Leopard 2 возле Тернов.

Об этом сообщает Национальная гвардия Украины, передает УНН.

Детали

Операторы РУБпАК 12-й бригады "Азов" с помощью FPV-дронов нанесли точные удары по двум тягачам вражеской ремонтно-эвакуационной машины, которые пытались вывезти танк с поля боя.

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Корейская компания предоставит Украине оборудование для разминирования

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обсудила с компанией HD Hyundai Construction Equipment вопрос предоставления современной техники и оборудования, в том числе механизированных машин разминирования, для гуманитарного разминирования территорий, освобожденных от российской оккупации, с целью обеспечения безопасности населения.

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Вчера канадский парламент проголосовал о прекращении экспорта оружия в Израиль с разрозненным голосованием 204 против 117 голосов.

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Зеленский обсудил новые соглашения по безопасности, судебные иски против военных преступников рф и усиление обороны

Президент Зеленский обсудил международную деятельность Украины, новые соглашения по безопасности с партнерами, правовые меры против российских военных преступников, а также усиление противовоздушной обороны от российской агрессии в Сумской и других областях.

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В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция

Мужчина разгуливал по улице в Ирпене с ножом, угрожая своему родственнику и не подчиняясь приказам полиции, что стало поводом для расследования киевской полиции.

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В Ирпене мужчина с ножом угрожал своему родственнику, вмешалась полиция