Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский

Силы обороны Украины отбили один из терриконов в пределах Горловки в Донецкой области и захватили позиции противника. Теперь над терриконом развевается украинский флаг. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.

"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины. Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - подписал видео Глава государства.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 340 650 человек, 5664 танков и тысяч единиц другой военной техники.