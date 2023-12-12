Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский
Киев • УНН
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг, о чем объявил президент Зеленский
Силы обороны Украины отбили один из терриконов в пределах Горловки в Донецкой области и захватили позиции противника. Теперь над терриконом развевается украинский флаг. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, пишет УНН.
"Наши герои - штурмовая группа 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила, королевской бригады. Несмотря на сложные условия, отбила один из терриконов в пределах Горловки и захватила позиции противника. Теперь над терриконом развевается наш флаг Украины. Горловка - это Украина! Донбасс - это Украина!" - подписал видео Глава государства.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 340 650 человек, 5664 танков и тысяч единиц другой военной техники.
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг - Зеленский
Украинские военные отбили террикон в Горловке, теперь там развевается украинский флаг, о чем объявил президент Зеленский.
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