Украинские водители заблокировали дороги в Польше в знак протеста против перекрытия границы

Во вторник, 28 ноября, в Польше водители из Украины организовали протест, заблокировав дороги. Это привело к образованию больших пробок на подъезде к пограничному городу Медыка. Об этом сообщило издание RMF FM, передает УНН.

Детали

Протест водителей был ответом на протесты польских водителей.

Одна из акций протеста состоялась на кольцевой развязке Леха Качиньского в Перемышле, находящейся на восточной окраине города. Группа протестующих, в составе около 30 человек, периодически блокировала пешеходные переходы, прекращая движение автотранспорта.

Аналогичные действия провели и водители во время протеста в Медыке, выезжая на ту же самую национальную трассу. В частности была также заблокирована государственная дорога №28, ведущая к пограничному переходу в Медыке.

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Отмечается, что протесты прошли в мирной обстановке, а их инициаторы не скрывали, что они стали ответом на то, что польские водители блокируют проезд украинских грузовиков.

Контекст

На польско-украинской границе продолжается акция протеста польских перевозчиков. Они требуют, среди прочего: введения коммерческих разрешений для украинских компаний на перевозку грузов, за исключением гуманитарной помощи и товаров для украинской армии, приостановления действия лицензий для компаний, которые были созданы после начала войны в Украине, и проведение их проверок.

Также есть требование ликвидировать систему так называемую электронную очередь с украинской стороны.