ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 09:35  •  11263 просмотра

Read in English

Украинские правоохранители составили более 2400 подозрений в совершении военных преступлений в Украине, половину из которых уже передали в суд, используя передовые технологии, такие как распознавание лиц, спутниковая связь и ДНК-профилирование, для расследования и документирования российских военных преступлений.

Правоохранители составили более 2,4 тысячи подозрений по военным преступлениям в Украине, половина из которых уже направлена в суд. Об этом заявил первый заместитель Председателя Нацполиции -  начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, который принял участие в ежегодном заседании экспертов в Гааге, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции. 

Детали

Участие в заседании в Гааге приняли следователи более 30 стран Европы, США и Канады, которые  специализируются на расследовании преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений. 

Национальную полицию Украины представляли первый заместитель Председателя - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе и руководитель Департамента документирования военных преступлений Главного следственного управления Александр Шаповалов.

Представители украинской делегации поделились с иностранными коллегами уникальными как для полицейских навыками в расследовании военных преступлений во время активной фазы войны с использованием всех новейших возможностей и технологий.

Украинские делегаты рассказали о мерах, которые осуществляются с целью идентификации военных преступников: 

-Распознавание преступников с помощью систем, которые включают в себя сеть из более 30 миллиардов изображений лиц, полученных из открытых источников в сети интернет;

- верификация военных преступников в социальных сетях, в том числе - с помощью инструментов поиска аккаунтов соцсетей по фото Clearview и инструмента идентификации в соцсетях Artellence;

- использование возможностей спутниковой связи и анализа видео-фото материалов, полученных с изъятых мобильных терминалов, камер видеонаблюдений, камер видеонаблюдений системы "Безопасный город" и тому подобное;

- проведение OSINT исследований (фото-видео материалы, полученные в глобальной сети);

-использование межведомственной базы данных "Военное преступление", содержащей сведения о 550 000 военных преступников, факты совершения военных преступлений и доказательства, обнаруженные во время военной агрессии РФ.

Как сообщается, значительных результатов удалось достичь благодаря техническому оснащению и профильному обучению криминалистов в США, Японии, Германии, Нидерландах и других ведущих странах мира. Благодаря помощи международных партнеров на сегодняшний день специалисты-криминалисты:

привлечены как операторы современных БПЛА, что является одним из приоритетных направлений фиксации разрушенных в результате российских ракетных атак жилых домов и объектов критической инфраструктуры;

создают детальные 3-D модели объектов и обстоятельств в результате совершенных рф военных преступлений с помощью современного сканера Z+F Imager 5016. Прибор позволяет сделать это не только быстро, но и на расстоянии от зоны потенциальной опасности, ведь нередко россияне сознательно обстреливают места совершения преступлений повторно, когда полицейские и медики прибывают туда для спасения людей;

устанавливают ДНК-профиль человека за полтора часа с помощью мобильных приборов "ANDE RAPID DNA 6C", нередко - со стопроцентной эффективностью. Всего полицейские имеют 32 таких прибора: по одному в каждой области страны, а в прифронтовых - по несколько.

 Расследование военных преступлений - это сотни тысяч осмотров мест событий, обысков, следственных экспериментов, допросов и других следственных действий. В совокупности с использованием передовых технологий это уже дало более 2,4 тыс. составленных подозрений, половина из которых уже направлена в суд. 

- подчеркнул Максим Цуцкиридзе.

Генеральный прокурор Украины обсудил с коллегой из США расследование военных преступлений и борьбу с коррупцией9 марта 2024, 11:05 • 100525 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
  •  42520 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Эксклюзив
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
8 марта 2024, 12:44  •  178903 просмотра

Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
8 марта 2024, 12:31  •  172747 просмотра

В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт

Эксклюзив
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
8 марта 2024, 11:54  •  172121 просмотра

Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах

Эксклюзив
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
8 марта 2024, 11:45  •  235830 просмотра

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
8 марта 2024, 07:29  •  102330 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене

Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
7 марта 2024, 15:26  •  110875 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
7 марта 2024, 11:59  •  112270 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
7 марта 2024, 10:52  •  108815 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
7 марта 2024, 08:44  •  109804 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Новости по теме
Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

  •  11263 просмотра
Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

  •  13270 просмотра
В Одесской области будут судить работника ТЦК, который продавал справки уклонистам

В Одесской области будут судить работника ТЦК, который продавал справки уклонистам

  •  11610 просмотра
ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

  •  14223 просмотра
Армия рф за неделю нанесла 24 авиационных удара по Черниговщине: есть пострадавшие и разрушения

Армия рф за неделю нанесла 24 авиационных удара по Черниговщине: есть пострадавшие и разрушения

  •  13050 просмотра
Опендатабот: Приговоры получили более 1200 уклонистов

Опендатабот: Приговоры получили более 1200 уклонистов

  •  12613 просмотра
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Эксклюзив

  •  42520 просмотра
В Ровно сообщили о заминировании ОВА

В Ровно сообщили о заминировании ОВА

  •  11980 просмотра
Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины

Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины

  •  15397 просмотра
В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ

В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ

  •  13772 просмотра

Популярные

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  66218 просмотра
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"

  •  108113 просмотра
В Одесской области взрывы работает ПВО

В Одесской области взрывы работает ПВО

  •  106046 просмотра
В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

  •  104677 просмотра
"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

"20 дней в Мариуполе" получил Оскар в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм"

  •  102305 просмотра

Публикации

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

  •  66218 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  202112 просмотра
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ

8 марта 2024, 11:48  •  204475 просмотра
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть

Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Эксклюзив

8 марта 2024, 11:45  •  235830 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

7 марта 2024, 13:39  •  230780 просмотра

Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

Украинские правоохранители составили более 2400 подозрений в совершении военных преступлений в Украине, половину из которых уже передали в суд, используя передовые технологии, такие как распознавание лиц, спутниковая связь и ДНК-профилирование, для расследования и документирования российских военных преступлений.

Война •   •  11263 просмотра
Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений

Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

Украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" о вторжении россии в Украину и военных преступлениях российских оккупантов получил "Оскар" за лучший документальный фильм, а посол США в Украине Бриджит Бринк рекомендует фильм Мстислава Чернова, как обязательный для просмотра.

Война •   •  13270 просмотра
Посол США в Украине советует "20 дней в Мариуполе", как обязательный для просмотра

В Одесской области будут судить работника ТЦК, который продавал справки уклонистам

Сотрудник военного комиссариата в Одесской области предстанет перед судом за получение $7 000 взятки за незаконное снятие с воинского учета трех мужчин, чтобы помочь им избежать мобилизации.

Криминал и ЧП •   •  11610 просмотра
В Одесской области будут судить работника ТЦК, который продавал справки уклонистам

ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

Сбивая или выводя из строя российские самолеты, Украина создает условия для развертывания своих новых истребителей F-16, которые она вскоре получит от Запада, считает начальник штаба ВВС Эстонии.

Война •   •  14223 просмотра
ВВС Эстонии: уничтожая самолеты рф, Украина создает условия для размещения своих новых F-16

Армия рф за неделю нанесла 24 авиационных удара по Черниговщине: есть пострадавшие и разрушения

За неделю российская армия осуществила 24 авиаудара по Черниговской области, в результате которых один человек погиб, еще один получил ранения, а также была повреждена гражданская инфраструктура.

Война •   •  13050 просмотра
Армия рф за неделю нанесла 24 авиационных удара по Черниговщине: есть пострадавшие и разрушения

Опендатабот: Приговоры получили более 1200 уклонистов

Более 1200 украинцев получили приговоры от условного до 5 лет лишения свободы за уклонение от военной службы с начала войны в 2024 году.

Война •   •  12613 просмотра
Опендатабот: Приговоры получили более 1200 уклонистов

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе, решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов".

Общество •   •  42520 просмотра
Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

В Ровно сообщили о заминировании ОВА

Анонимное сообщение о минировании здания Ровенской областной военной администрации привело к эвакуации сотрудников.

Общество •   •  11980 просмотра
В Ровно сообщили о заминировании ОВА

Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины

ЕС планирует усилить оборонную промышленность Украины и способствовать ее сотрудничеству с европейской промышленностью в рамках будущих обязательств по безопасности перед Украиной, включая проведение оборонно-промышленного форума Украина-ЕС и открытие Офиса оборонных инноваций ЕС в Киеве.

Война •   •  15397 просмотра
Боррель: укрепление украинской оборонно-промышленной базы станет частью обязательств ЕС по безопасности для Украины

В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ

Два беспилотника упали на территорию склада боеприпасов в селе котлубань волгоградской области россии во время массированной атаки в ночь на 8 марта.

Война •   •  13772 просмотра
В россии два дрона упали на территорию арсенала с боеприпасами во время атаки 8 марта - росСМИ