Украинские правоохранители представили в Гааге результаты расследования военных преступлений
Киев • УНН
Украинские правоохранители составили более 2400 подозрений в совершении военных преступлений в Украине, половину из которых уже передали в суд, используя передовые технологии, такие как распознавание лиц, спутниковая связь и ДНК-профилирование, для расследования и документирования российских военных преступлений.
Правоохранители составили более 2,4 тысячи подозрений по военным преступлениям в Украине, половина из которых уже направлена в суд. Об этом заявил первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, который принял участие в ежегодном заседании экспертов в Гааге, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Детали
Участие в заседании в Гааге приняли следователи более 30 стран Европы, США и Канады, которые специализируются на расследовании преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений.
Национальную полицию Украины представляли первый заместитель Председателя - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе и руководитель Департамента документирования военных преступлений Главного следственного управления Александр Шаповалов.
Представители украинской делегации поделились с иностранными коллегами уникальными как для полицейских навыками в расследовании военных преступлений во время активной фазы войны с использованием всех новейших возможностей и технологий.
Украинские делегаты рассказали о мерах, которые осуществляются с целью идентификации военных преступников:
-Распознавание преступников с помощью систем, которые включают в себя сеть из более 30 миллиардов изображений лиц, полученных из открытых источников в сети интернет;
- верификация военных преступников в социальных сетях, в том числе - с помощью инструментов поиска аккаунтов соцсетей по фото Clearview и инструмента идентификации в соцсетях Artellence;
- использование возможностей спутниковой связи и анализа видео-фото материалов, полученных с изъятых мобильных терминалов, камер видеонаблюдений, камер видеонаблюдений системы "Безопасный город" и тому подобное;
- проведение OSINT исследований (фото-видео материалы, полученные в глобальной сети);
-использование межведомственной базы данных "Военное преступление", содержащей сведения о 550 000 военных преступников, факты совершения военных преступлений и доказательства, обнаруженные во время военной агрессии РФ.
Как сообщается, значительных результатов удалось достичь благодаря техническому оснащению и профильному обучению криминалистов в США, Японии, Германии, Нидерландах и других ведущих странах мира. Благодаря помощи международных партнеров на сегодняшний день специалисты-криминалисты:
привлечены как операторы современных БПЛА, что является одним из приоритетных направлений фиксации разрушенных в результате российских ракетных атак жилых домов и объектов критической инфраструктуры;
создают детальные 3-D модели объектов и обстоятельств в результате совершенных рф военных преступлений с помощью современного сканера Z+F Imager 5016. Прибор позволяет сделать это не только быстро, но и на расстоянии от зоны потенциальной опасности, ведь нередко россияне сознательно обстреливают места совершения преступлений повторно, когда полицейские и медики прибывают туда для спасения людей;
устанавливают ДНК-профиль человека за полтора часа с помощью мобильных приборов "ANDE RAPID DNA 6C", нередко - со стопроцентной эффективностью. Всего полицейские имеют 32 таких прибора: по одному в каждой области страны, а в прифронтовых - по несколько.
Расследование военных преступлений - это сотни тысяч осмотров мест событий, обысков, следственных экспериментов, допросов и других следственных действий. В совокупности с использованием передовых технологий это уже дало более 2,4 тыс. составленных подозрений, половина из которых уже направлена в суд.
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